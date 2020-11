Rafa Kalimann é pedida em namoro com música e fogos de artifício

Rafa Kalimann foi pedida oficialmente em namoro por Daniel Caon, durante viagem do casal. O momento aconteceu na noite desta segunda-feira (9), com direito a jantar romântico, flores, serenata e fogos.

Durante viagem do casal, o músico preparou uma ocasião especial para impressionar a influenciadora: um jantar romântico. "Em estado de choque", declarou a nova contratada a atriz da Globo.

Beijão durante a viagem | Foto: Divulgação

Daniel Caon começou a surpresa cantando uma música que narrava a história dos dois desde o início, que começou em 2014. "Tem passado que não passa, tem sentimento que não morre dentro da gente e tem amor que começa de trás pra frente", dizia um trecho.



O artista e Rafa Kalimann, decidida a se afastar temporariamente do Twitter, voltaram a ter contato próximo durante o "Big Brother Brasil 20". Enquanto ela se tornou vice-campeã do reality, Daniel ficou apenas pela Casa de Vidro, mas foi eliminado por Ivy Moraes e Daniel Lenhardt.

Daniel Caon | Foto: Reprodução

Visivelmente encantada com a homenagem de Daniel Caon, Rafa Kalimann ainda ganhou flores e se divertiu com um pedido do cantor, que queria ser proposto em namoro por ela. No momento em que a empresária decidiu aceitar a brincadeira, fogos começaram sair do mar com uma pergunta ao fundo: "Quer namorar comigo?". "Mentira!", espantou-se ela.

No Instagram, Rafa Kalimann comentou sobre a surpresa e seus sentimentos. "Ele fez uma musica com nossa história, bem assim, de trás pra frente. Queria escrever as coisas mais lindas nessa legenda mas estou anestesiada. Obrigada por ser do jeitinho que você é", elogiou.

Veja o momento do pedido: