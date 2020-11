'Um maluco no pedaço' ganha trailer de comemoração aos 30 anos; veja

Veja o vídeo | Foto: Reprodução

Em menos de uma semana, os fãs poderão assistir Will Smith contar como se tornou o único "Um Maluco no Pedaço". Smith revelou o trailer hoje (13) de manhã, começando com um vídeo dele mesmo apresentando as filmagens. "The Fresh Prince of Bel-Air Reunion" será lançado na HBO Max no dia 19 de novembro.

Não é nenhum segredo que essa reunião especial estava marcada para o programa, em busca de comemorar o 30º aniversário da série, especialmente depois de Smith compartilhar uma foto de todo o elenco em suas páginas de mídia social.

Agora, no entanto, finalmente foi compartilhado um primeiro olhar do encontro, bem como sua data de lançamento oficial.

Veja trailer:

