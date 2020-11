Hassum fala sobre caso Melhem ‘Sempre estarei do lado da vítima’

Qualquer situação humilhante, constrangedora, repetitiva e prolongada durante a jornada de trabalho e no exercício das funções pode ser considerada assédio moral | Foto: Reprodução

Leandro Hassum e Marcius Melhem foram por muito tempo, os queridinhos das telonas no seriado "Os caras de pau". O que desencantou o público foram as diversas denúncias de assédio moral envolvendo Marcius. Hassum falou pela primeira vez sobre o assunto.

"Eu estarei sempre ao lado da vítima e não do culpado. Enquanto trabalhei com Marcius nunca tinha visto nenhum episódio de assédio. O caso dele está nas mãos da Justiça", disse o humorista para a revista Veja.

O humorista acusado emitiu nota em outubro nas redes sociais negando os casos de assédio moral contra atrizes da Globo.

“Como escrever uma nota para comentar acusações dessa gravidade? Culpados e inocentes dizem a mesma coisa. ‘Sou inocente. Vou provar na Justiça’. Por isso, qualquer coisa que eu diga pode soar falsa de cara. Mas, preciso falar e, com o tempo, mostrar minha sinceridade. Estou disposto a reconhecer meus erros, pedir desculpas e, se possível, reparar pessoas que eu tenha de qualquer forma magoado. Quero enfrentar isso com verdade e humanidade e me expor se for preciso. Mas, mesmo abraçando profissionalmente a causa feminista, ainda combato o machismo dentro de mim, erro, posso ter relações que magoem. Tento melhorar e aprender. E queria muito falar sobre isso. Mas, diante de acusações tão graves que de forma alguma cometi, o que eu posso fazer? Negar", disse.

