Sikêra Júnior diz que está sendo usado para 'Xuxa' lacrar na internet

Xuxa pediu que a RedeTV!, emissora na qual Sikêra Júnior trabalha, o demitisse, por considerar que o apresentador tenha uma postura inadequada na televisão e que seus comunicados podem gerar prejuízo à sociedade. | Foto: Reprodução

O apresentador Sikêra Júnior da RedeTV!, voltou a falar sobre Xuxa Meneghel durante o Alerta Nacional, na última segunda-feira, no programa que ele apresenta. A fala ocorreu, após a apresentadora pedir que ele fosse demitido da emissora em que trabalha devido às coisas que ele anda falando no programa.

A briga entre Sikêra Júnior e Xuxa Meneghel começou já há algum tempo, quando o apresentador, ao noticiar um caso em que um homem estuprou um burro, riu e fez graça da situação.

Tal situação gerou a revolta de Xuxa que, com o apoio de outros famosos, começou a campanha “Zoofilia Não É Crime” nas redes sociais, manifestando-se contra a postura de Sikêra. Até mesmo o apresentador Ratinho, do SBT, que é amigo do jornalista, participou da campanha de Xuxa.

Leia também:

O jornalista respondeu a essa campanha da apresentadora acusando-a de pedofilia e apologia às drogas, o que fez Xuxa mover uma ação contra ele, no último dia 27, na Vara Cívil do Foro Regional de Santo Amaro, em São Paulo, exigindo uma indenização de R$500 mil.



Além disso, Xuxa pediu que a RedeTV!, emissora na qual Sikêra Júnior trabalha, o demitisse, por considerar que o apresentador tenha uma postura inadequada na televisão e que seus comunicados podem gerar prejuízo à sociedade.

Depois do ocorrido, Sikêra Júnior voltou a atacar Xuxa em rede nacional e passou a mencionar que, no lugar de tentar demiti-lo, ela deveria conseguir um emprego para o marido dela, Junno Andrade, que, segundo ele, não faria nada.



Além disso, Sikêra ainda disse que Xuxa, que é nacionalmente conhecida, estaria fazendo isso por estar sumida da televisão e estaria lhe atacando apenas para “lacrar” na internet, ganhando curtidas e seguidores nas redes sociais.

Veja o vídeo:

| Autor: