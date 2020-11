Neymar vive relacionamento aberto há oito meses

| Foto: Divulgação

Neymar está de relacionamento novo. O romance do jogador com a cantora carioca Gabily foi revelado pela coluna do Jornal Extra, e começou no início da pandemia, há cerca de 8 meses. As conversas começaram pelo Instagram, após o jogador mandar aquele “oi, sumida” pelo direct da rede social dela.

Após algumas conversas durante a quarentena, Gabily voou até Paris e inicialmente ficou hospedada em um hotel, sozinha, recebendo visitas de Neymar. De acordo com fontes do Jornal Extra, tudo ocorreu ''no maior sigilo''.

Na ocasião, a cantora reclamou que estava se sentindo solitária e pediu para levar algumas amigas para lhe fazer companhia. Ney atendeu ao pedido e todas ficaram hospedadas na mansão dele na capital francesa.

Até que o atleta e Gabily voltaram juntos para o Brasil, e deram um indício de que são próximos, quando Gabily divulgou um vídeo no Instagram, no dia 31 de julho, em que o craque do PSG aparece cantando o trecho de um funk antigo e a parabenizando pelo novo projeto.

Os dois seguem o romance, e o jogador já até apresentou a cantora à família e amigos, mas combinou com Gabily de ter um “relacionamento aberto”, sem compromisso sério, ou cobranças, de acordo com o Jornal Extra.

A funkeira carioca Gabily já viveu um romance com outros famosos. Um deles é MC Duduzinho, com quem ficou pela primeira vez em 2015.

Ela namorou ainda o cantor Lucas Arcanjo, da dupla Lucas e Orelha, vencedores o “The voice Brasil” 2015. O relacionamento foi assumido em 2016, quando os dois faziam parte do mesmo escritório, época que Gabily despontava como uma nova promessa do funk melody.

A cantora, de 25 anos, também viveu um relacionamento com Gerson Faria, um famoso empresário do Rio, que a prometeu transformá-la numa nova Anitta.

Gabily é do subúrbio do Rio, filha de missionária, cresceu na igreja evangélica e chegou a lançar um álbum gospel na infância.

*Com informações do Jornal Extra

