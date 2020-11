A Fazenda: participantes eliminados voltam ao programa; entenda

Participantes eliminados voltarão a ser confinados na semana que vem | Foto: Reprodução

Em sua conta no Twitter, o apresentador do reality show A Fazenda, Marcos Mion, fez uma enquete aos seus seguidores, no qual perguntava: "Se tivesse repescagem, quem vocês gostariam de ver de volta na Fazendola?”. O que poderia ser uma pergunta qualquer ou até mesmo uma brincadeira, na verdade, é real.



Segundo o Metrópoles, os eliminados voltarão a ser confinados na semana que vem. Isso porque antes de voltar ao programa, os participantes ficarão isolados para garantir que eles não estão com Covid-19.

Os eliminados não voltarão a disputar o prêmio de R$ 1,5 milhão, porém, eles estarão presentes em uma grande festa com os peões remanescentes. Além de participarem, claro, daquele momento que a gente adora: a hora de colocar todos frente a frente para discutirem o que rolou. A ação da Record faz parte da programação para a grande final do programa, marcada para o dia 17 de dezembro.

*Com informações de Metrópoles

