Saiba quem é o novo affair de Luan Santana

Neste domingo (22), o cantor Luan Santana realizou uma live no meio do Rio Paraguai, onde fazia prol à ONG SOS Pantanal e nos bastidores, uma pessoa não conseguiu passar despercebida. Fazendo questão de trocar carinhos, Luan estava com a nova affair: a youtuber Franciny Ehlke. Segundo Metrópoles, Ehlke viajou por mais de 12 horas para estar ao lado do amado.

“Eu nunca tinha vindo ao Pantanal, é incrível”, comentou a blogueira. Dona de um canal no Youtube que conta com mais de 10 milhões de inscritos, Franciny ainda é acompanhada por 12 milhões de seguidores no Instagram. Com apenas 21 anos, a influenciadora se mostra multifacetada e já possui uma marca de cílios postiços.

