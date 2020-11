Novas imagens mostram cantora gospel sendo agredida pelo marido; veja

Ela já fez quatro boletins de ocorrência contra o homem | Foto: Reprodução

Um novo vídeo começa a ganhar repercussão, o caso é o mesmo, a cantora gospel Quesia Freitas sendo agredida pelo marido. Desta vez, as agressões acontecem em um estacionamento.

O primeiro vídeo mostra a cantora sendo arrastada em um shopping da zona Oeste do Rio de Janeiro. A denúncia foi feita pelo irmão da vítima, o também cantor Juninho Black.

No entanto, não é a primeira vez que Bruno Feital teria agredido a mulher. Ela já fez quatro boletins de ocorrência contra o homem, além de dois pedidos de medida protetiva. Estes foram arquivados a pedido de Quesia.

A cantora afirma que o relacionamento sempre foi turbulento e que o agressor já ameaçou jogá-la de uma sacada, armado. O agressor fugiu do local. De acordo com Juninho Black, três advogados trabalham no caso.

