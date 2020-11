Andressa Urach grava vídeo mostrando tatuagem na região íntima

| Foto: Reprodução

Após deixar a igreja, Andressa Urach mudou radicalmente o conteúdo que divulga em suas rede sociais. Bem mais relaxada, a ex-miss bumbum tem investido em sua carreira de modelo e em anúncios publicitários diversificados.

O último foi em uma clínica de estética, que no qual Andressa estava fazendo uma massagem modeladora e deixou à mostra a tatuagem que fica abaixo do umbigo, próximo a região íntima.

Sem mostrar incômodo, Urach se mostrou bem descontraída e aproveitou o momento para divulgar o trabalho da colega. “Estou muito relaxada. Eu não tenho nem palavras para descrever. As suas mãos são maravilhosas”, declarou a loira.

Com a sua saída da Igreja Universal, Andressa foi demitida da afiliada da Record no Rio Grande do Sul e tem exigido na Justiça parte de seus bens doados durante a “lavagem cerebral” que sofreu, segundo a própria.

*Com informações de TV Foco

