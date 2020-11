Filha de Fafá de Belém disse que sofreu abuso aos 7 anos

Mariana diz que a mãe Fafá sempre foi "parceira e confidente", mas não teve coragem de contar a ela sobre o assédio. | Foto: Divulgação

A filha de Fafá de Belém, Mariana Belém, utilizou as redes sociais para relatar um abuso que sofreu quando tinha apenas sete anos. A moça afirma que só contou para a mãe a situação 17 anos após o ocorrido, por não se sentir à vontade sobre o assunto.



O desabafo faz parte da campanha "Precisamos Falar sobre abuso", comandada por Ana Paula Araújo.

Mariana diz que a mãe Fafá sempre foi "parceira e confidente", mas não teve coragem de contar a ela sobre o assédio."Só por um milagre não fui ainda mais violentada. Algo me fez correr porque achei errado um homem que deveria cuidar de mim estar passando a mão dentro do meu biquíni, colocando a minha mão no pênis dele e pedindo para eu 'dar beijo' naquela parte do corpo dele", começou.

Mariana ainda reflete sobre o acontecido e diz que para superar o assunto, ela precisou recorrer a um tratamento. "Consegui não viver com traumas maiores. Mas nunca esqueci. E quem não teve terapia? Informação? Uma mãe confidente?", refletiu.

