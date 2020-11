Eliminação de Raissa deixa público irritado: 'manipulação'

Raissa recebeu 25,58% dos votos para permanecer no programa | Foto: Reprodução

Considerada uma das favoritas da edição, Raissa Barbosa foi a 11°eliminada do reality show 'A Fazenda', nessa quinta-feira (26). Dividindo a roça com Mariano e Lidi Lisboa, Raissa recebeu 25,58% dos votos para permanecer no programa.

Com a sua saída, o público se revoltou com o resultado e levou o nome de Raissa aos assuntos mais comentados no Twitter. Muitos acusaram a RecordTV de ter manipulado o resultado da votação.

Além disso, um perfil que fala sobre realitys shows, divulgou uma foto onde mostra suposto resultado da votação. Veja:

| Foto:

Sem papas na língua e irreverente, o jeito de Raissa fez com que o público a tornasse um dos nomes mais famosos da edição e passaram a pedir a presença da modelo na próxima edição do Big Brother Brasil, que em alguns comentários, o diretor do programa, Boninho, respondia com emojis assustados e que respeitava a opinião do público.

