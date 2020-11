Zé Felipe lança música emocionante em homenagem ao filho; confira

| Foto: Reprodução/Instagram

Logo nas primeiras horas dessa sexta-feira (27), o cantor Zé Felipe lançou a música que fez em homenagem ao seu primeiro filho (ou filha) com a noiva, Virginia Fonseca. Com os nomes do futuro bebê, ‘José ou Maria’, a música tem emocionado a web e levou o nome do sertanejo para os trend topics do Twitter.

“José ou Maria no ar em todas as plataformas digitais! Um dos grandes momentos da minha vida registrado em uma canção”, escreveu o cantor anunciando a música em suas redes sociais.

“Uma homenagem para você que já amo tanto, José ou Maria. Obrigado por esse presente meu amor, te amo”, finalizou marcando a noiva na publicação.

O clipe da música, o qual será uma surpresa para a noiva, estreou hoje (27) no canal do Youtube do cantor.

Ouça:



O chá revelação que vai mostrar o sexo do bebê de Zé Felipe acontecerá neste sábado (28).

