Andressa Suita no BBB 21? Modelo é a aposta de Boninho

Andressa Suita, ex-esposa de Gusttavo Lima, estaria sendo cotada para a próximo edição do Big Brother Brasil. De acordo com o colunista Dyego Gomes, este seria o maior sonho do diretor do programa, Boninho, e ele estaria mexendo os pauzinhos para levar a modelo para o BBB 21.

No entanto, Andressa estaria recusando o convite- que já foi feito- devido os inúmeros trabalhos de publicidade e de seus filhos, Samuel e Gabriel. Ainda segundo o colunista, Gusttavo Lima está incentivando a mãe de seus filhos à ir ao programa.

O colunista disse ainda que com todo o carisma de Suita, ela teria grandes chances de sair vencedora do programa. Vale lembrar que em 2009 Andressa participou de 'A Fazenda' e foi a quarta eliminada do reality.



