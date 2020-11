Marília Mendonça reata namoro com ex, Murilo Huff

Mesmo após término cantores ainda mantinham uma relação, principalmente por conta do filho | Foto: Divulgação

Manaus - Após passar cinco meses solteira, a cantora Marília Mendonça reatou o relacionamento com o também cantor Murilo Huff, com quem tem um filho de 11 meses. A informação foi divulgada pelo jornal O Dia e confirmada pela assessoria de imprensa da cantora.

Ao anunciar o término, em julho deste ano, Marília e Murilo deixaram de se seguir nas redes sociais. O casal estava junto há dois anos. A cantora publicou em seu perfil em uma de suas redes que ainda existia sentimento, especialmente por conta do filho ainda bebê.



“Que fique claro que meu término com o Murilo não teve nada a ver com ciúmes, nada a ver com traição. Se eu parei de seguir ele, é porque dói ver a pessoa o tempo inteiro. As pessoas têm sentimentos, é isso que vocês tem que lembrar! Nós temos um filho, Murilo vem ver o filho quando ele quer, ele é um ótimo pai. Vocês precisam respeitar esse momento”, disse Marília logo após o término.

Em setembro deste ano, a cantora chegou a afirmar que "a gente [ela e Murilo] se admira ainda mais depois de terminar".

cara, Murilo foi um dos únicos relacionamentos da minha vida, que a gente se admira ainda mais depois de terminar, por saber o quanto a gente foi sensato e responsável nessa decisão. além de tudo, sou realmente fã do trabalho dele...no q depender de mim, sempre vai acontecer... — marilinha linda (@MariliaMReal) September 18, 2020

