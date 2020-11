Saiba quanto ganha uma bailarina do Faustão

| Foto: Reprodução

Ser uma das bailarinas do Domingão do Faustão é o sonho de inúmeras jovens profissionais de dança, porém, nem tudo são flores, e as modelos que conseguem a vaga tem que suar muito e se contentar com o salário, que por sinal, não é tudo isso não viu?

Em entrevista ao colunista Léo Dias, uma ex-bailarina da atração conta que as meninas devem ensaiar, no mínimo, três vezes por semana, seis horas por dia e ficam à disposição do programa durante toda a semana. Tudo isso para ganhar no final do mês R$ 1,9 mil. Além disso, as dançarinas recebem ainda férias, décimo terceiro, vale alimentação e refeição e plano de saúde.

Aquelas que fazem merchans ao vivo tem a chance de ganhar além do salário fixo R$600 e R$700. Outro detalhe interessante é que as profissionais que fazem quadros menores e não são integrantes do elenco fixo, recebem apenas diárias como freelancers.

Além da disponibilidade, o corpo das dançarinas não pode mudar e por isso todas devem seguir dietas regradas e terem uma rotina de exercício. O ganho de peso é motivo suficiente para dispensá-la.

