Ex-BBB Ivy Moraes fala sobre boatos de traição do noivo

Manaus - A ex-BBB Ivy Moraes se pronunciou, nesta segunda-feira (30), sobre os rumores envolvendo uma suposta traição do noivo, Rogério Fernandes, com quem vai se casar no dia 11 de dezembro, em Cancún, no México. A ex-BBB afirmou que os dois enfrentaram uma crise no relacionamento há cerca de um mês, mas que já não há possibilidade de cancelar o casamento.

"Gente, quero esclarecer essas notícias que estão saindo a respeito do meu relacionamento! Eu e o Rogério passamos por uma fase difícil há mais ou menos um mês, houve alguns desentendimentos e nos afastamos por um período, foi quando o fato aconteceu! Fiquei sabendo desse acontecimento há alguns dias, nós já havíamos conversado e resolvido sobre isso, porém só agora tornou-se público! Sabemos que nenhum relacionamento é perfeito, buscamos sabedoria em Deus e estamos nos ajustando como família! O nosso casamento em Cancún vai acontecer dia 10/12! Agradeço as mensagens de apoio e carinho!", afirmou Ivy.

*Com informações do UOL

