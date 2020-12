Manu Gavassi recebe um dos maiores cachês da Netflix: Veja quanto!

Manu estreará ao lado de ex-atores globais e da amiga Bruna Marquezine | Foto: Reprodução

Após ganhar fama e garantir o 3°lugar na última edição do Big Brother Brasil, Manu Gavassi foi chamada para estrelar na nova série brasileira da Netflix, Maldivas, e vai receber um dos maiores cachês já pagos pela plataforma de streaming. Ao lado de ex-atores globais, Manu que é cantora e atriz irá atuar ao lado de Kleber Toledo, Sheron Menezes e da amiga Bruna Marquezine.

Segundo o site Veja, Manu receberá mais de R$ 1 milhão para atuar na série, que começou suas gravações na quinta-feira, 26, no Rio.

Com uma dose de humor ácido e uma dose de suspense, a série de Natalia Klein mostrará a rotina de moradores do Condomínio Maldivas, situado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

*Com informações de Veja

