Eventos feitos por filha de Valdomiro deixam rombo em contas da igreja

Santiago afastou a filha somente de questões ligadas ao lado espiritual da igreja | Foto: Reprodução

A filha do pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus, Valdomiro Santiago, teria levado a igreja a uma enorme crise financeira após sua má administração. De acordo com o colunista Léo Dias, Raquel Santiago realizava ações e eventos com o dinheiro da instituição e além disso, seu ex-marido, Filipe Iannie Pires juntou - antes de se separar - R$ 800 milhões que pertenciam à congregação.

Conforme fontes ligadas à família, apesar da crise financeira Santiago afastou a filha somente de questões ligadas ao lado espiritual da igreja. Raquel que também é pastora, não poderá mais realizar cultos presenciais ou aparecer na TV.

Uma das razões que teriam incentivado o afastamento de Raquel pelo fato dela ter traído o ex-marido com o assessor de seu pai, que também seria ex-companheiro de sua irmã. Separada desde o mês passado, o processo de separação de Raquel e Filipe segue em segredo de Justiça.

*Com informações de Metrópoles

