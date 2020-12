Humorista Rodela morre aos 66 anos após contrair covid-19

Ele ganhou fama na TV ao participar de programas de auditório. | Foto: Divulgação

O humorista Luiz Carlos Ribeiro, de 66 anos, mais conhecido na TV como Rodela, morreu, nesta quarta-feira (2), em São Paulo. Ele estava internado com Covid-19 há duas semanas no Hospital Geral de Guarulhos, na Grande São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do SBT.

"É com pesar que o SBT lamenta o falecimento do humorista Luiz Carlos Ribeiro, mais conhecido como Rodela, nesta quarta-feira, 02 de dezembro. Nesta terça-feira, 01, foi confirmado seu diagnóstico para Covid-19. No início desta noite, foi submetido a hemodiálise e sofreu paradas cardíacas, vindo a falecer [...] O SBT presta solidariedade e deseja que Deus conforte sua família", informou a nota.

Carreira na TV

Conhecido pela habilidade de fazer inúmeras caretas, o humorista ganhou fama da televisão ao participar de programas de auditório. Sua estreia na TV foi no programa Show de Variedades, em 1992, fazendo performances de comédia. Tempos depois fez participações em outros programas como

Artista de rua de São Paulo, Rodela era conhecido pela habilidade de fazer inúmeras caretas. Ele ganhou fama na TV ao participar de programas de auditório.

Rodela também participou de A Praça é Nossa, tendo feito diversos quadros. Posteriormente, esteve no programa Show do Tom, também na TV Record.

*Com informações do Uol

Leia mais:

Intérprete de Darth Vader, David Prowse morre aos 85 anos

Morre Khaled Hauache, pioneiro da TV no AM, aos 102 anos