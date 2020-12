Ex-esposa de Tom Veiga revela conversa em que ele pressentiu a morte

A revelação foi feita nas redes sociais feita em homenagem a Tom Veiga | Foto: Reprodução

Alessandra Veiga, ex-mulher de Tom Veiga, compartilhou no perfil do Instagram criado para homenagear o intérprete do Louro José uma conversa, Tom diz ter "cumprido sua missão" e ter "deixado seu legado e sua história". A mensagem foi trocada um mês antes dele morrer.

"Acho que deixo meu legado, minha história, quanta coisa para contar. Você vai escrever minha biografia (risos)", disse ele na mensagem.

"Estou tremendo aqui, nem lembrava disso, mas acho que ele já estava persentindo a partida. Que dor! Tom, sim você cumpriu sua missão, meu amor", escreveu Alessandra, que é mãe dos dois filhos caçulas de Tom e foi casada com ele por quase 15 anos.

Em resposta a um seguidor, ela explicou que o assunto surgiu porque Tom iria ao hospital fazer um chekup.

Tom foi encontrado morto em seu apartamento, no Rio, no dia 1 de novembro, aos 47 anos. De acordo com informações do Instituto Médico Legal (IML), ele morreu por consequência de um aneurisma cerebral, que se rompeu e provocou um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico.

