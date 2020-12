'Não sou apaixonado por ela': diz marido da ex-BBB Ivy

Casamento do casal que estava marcado para o dia 10, foi cancelado | Foto: Reprodução

O relacionamento da ex-BBB Ivy Moraes com o o empresário Rogério Fernandes ganhou mais um capítulo digno de novela mexicana. Após a repercussão da traição pública sofrida por Ivy, Fernandes relatou que não sente mais nada pela ex-sister e que só voltou com ela por conta da família.

“Acho que é a melhor opção pra mim agora. Ficar sozinho e longe do Luís Miguel estava complicado. Estar nessa situação toda é mais complicado do que eu ficar com ela. Se você me pergunta se eu tô apaixonado por ela, não tô. Eu não sou apaixonado pela Ivy. Eu gosto dela, gosto da nossa família e tudo isso pesou muito mais na minha escolha do que aquela coisa de ‘eu não consigo viver sem a Ivy, eu sofro por causa dela’. […] Eu não sinto (mais nada pela Ivy) é uma coisa que eu acho que tenho que construir”, conta Rogério.



Além da declaração do pai do filho de Ivy, o casamento do casal que estava marcado para o próximo dia 10 em Cancún, no México, foi cancelado. Isso porque, segundo fontes ligadas ao casal, os patrocinadores do evento não acharam bom associar o nome das empresas com o escândalo da traição.

