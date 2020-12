Após divórcio, Gusttavo Lima curte foto de Andressa Suita e fãs reagem

Na publicação, a modelo aparece de óculos escuros dentro do carro, fazendo carão | Foto: divulgação





Depois de ter aparecido com uma suposta aliança e agitado a web, Gusttavo Lima voltou a virar assunto entre os internautas. Isso porque, o sertanejo curtiu uma foto postada pela ex-mulher, Andressa Suita, nas redes sociais.

Na publicação, a modelo aparece de óculos escuros dentro do carro, fazendo carão. Assim que notaram a "curtida", internautas e fãs do ex-casal reagiram com comentários na foto de Andressa. "Tem curtida do embaixador, hein?", escreveu um seguidor.

"Gusttavo Lima curtiu. O pai tá on", brincou mais uma. "Só consegui prestar atenção no Gusttavo Lima curtindo a foto", postou outra.

Gusttavo e Andressa anunciaram o fim do casamento em outubro deste ano. Os dois estavam juntos há cinco anos e são pais de Gabriel, de 3 anos, e Samuel, de 2.