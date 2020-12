Dani Calabresa revela detalhes do assédio de Marcius Melhem

Dani revela como Marcius a assediou | Foto: Reprodução

Dani Calabresa resolveu contar detalhes do motivo de ter denunciado o humorista Marcius Melhem por assédio moral e sexual. Segundo a reportagem da revista Piauí, a primeira vez que Marcius assediou Dani Calabresa foi em 2017.

Os dois estavam com a equipe do "Zorra" em uma festa em comemoração ao centésimo episódio do programa. Em um momento da noite, eles subiram no palco do bar para cantar no Karaokê e o diretor teria tentado beijar a comediante.



Calabresa saiu do palco e foi ao banheiro, quando teria se deparado com Melhem novamente. O diretor teria encurralado a comediante na parede, tentado beijar ela, lambido o rosto dela à força e ainda teria colocado o pênis para fora.

Quando Dani voltou para mesa, ela foi consolada pelos atores George Sauna e Luís Miranda, este último para quem a artista relatou a violência sofrida.

Três dias após o suposto caso de assédio no bar, Marciu Melhem apareceu nos estúdios Globo. Como diretor responsável pelo "Zorra", ele não costumava ir às gravações, pois trabalhava com os roteiras em outro local.

Ele foi até o local onde Dani estava ensaiando com Maria Clara Gueiros e testemunhas se recordam dele dizendo: "Eu não tenho culpa do que aconteceu! Quem mandou você estar muito gostosa?".

O comediante ainda teria tentado abraçar Calabresa, que fugia dele andando em volta da mesa. "Não quero seu abraço nem suas desculpas, você já me agarrou, lambeu minha cara e encostou o pau em mim", a atriz teria respondido.

Leia mais:

Com câncer, Fátima Bernardes recebe apoio de esposa de Bonner