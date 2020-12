Sem pausa: em menos de um ano, Alok e Romana tiveram dois filhos

| Foto: Reprodução/Instagram

Com apenas 10 meses de diferença, os filhos do Dj Alok com a médica e influencer Romana Novais, nasceram no mesmo ano e pelo o que tudo indica os bebês Ravi e Raika, que nasceu nesta quarta-feira (2), serão tratados como gêmeos devido a proximidade do nascimento.

"Jamais imaginei que meus dois filhos nasceriam no mesmo ano. Ontem minha filha Raika veio ao mundo mais rápido do que imaginávamos mas graças a Deus a Romana e ela estão bem e sob os melhores cuidados médicos", disse o Dj.

Primeira filha do casal, Raika nasceu com 7 meses em um parto prematuro. "Devido a uma complicação da COVID, entrei em trabalho de parto prematuro. A Raika nasceu ontem à noite, de parto natural. Tudo aconteceu muito rápido", disse a médica.

Romana afirmou ainda que ela e a filha estão sendo bem assistidas pelos médicos e agradece pelas orações por sua recuperação.

*Com informações de Purepeople

Leia mais:

Prematura, filha de Alok nasce e Romana diz: 'complicação da Covid-19'

DJ Alok ilumina o céu de Manaus com lasers na próxima segunda (16)