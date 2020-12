Após assinar divórcio, Andressa Suita curte festa 'só para meninas'

A festa aconteceu durante a madrugada | Foto: Reprodução





A ex-mulher de Gusttavo Lima, Andressa Suita apareceu em suas redes sociais, na madrugada desta sexta-feira (4), em uma confraternização com os amigos bebendo e dançando funk na casa da empresária Bruna Olivo.

Em um vídeo feito no carro de uma amiga, Andressa Suita fala da festa que estavam planejando. "Estou no seu carro, tomando um drinque e agora a gente vai fazer um after na casa da Bruna, só para meninas", disse a modelo.

Nas redes sociais dos amigos que estavam no local, Andressa Suita aparece dançando e curtindo a festa. No seu perfil, a influenciadora compartilhou um vídeo cantando o funk Chama Ela, feat de Lexa com Pedro Sampaio, com uma amiga e brincou: "Canceladas".

