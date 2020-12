Viviane Araújo perde processo contra ex-marido e mulher dele

| Foto: Reprodução

Viviane Araújo perdeu o processo que moveu contra o ex-marido Radamés Martins, e a mulher dele, Caroline Furlan. De acordo com informações do UOL, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) julgou improcedente o processo de danos morais.

Em maio, a rainha de bateria do Salgueiro prestou queixa por injúria e difamação, depois de Caroline afirmar que Viviane "vive de mídia baseada em barraco". Viviane, então, entrou com uma ação pedindo uma indenização de R$ 30 mil por danos morais e exigindo que Caroline viesse a público se retratar por ter publicado uma série de mensagens a respeito dela.

Além da generosa indenização, a atriz pedia ainda a proibição de que o casal mencionasse seu nome.

A ação julgada e publicada no diário oficial na última quinta-feira (3), teve o argumento da defesa de Carolina, alegando que os posts feito por sua cliente configuram uma liberdade de expressão. A juíza Priscilla Ferreira Nobre Rocha concluiu que não houve dano moral nas mensagens publicadas por Caroline no Instagram.

"Estou de saco cheio, simplesmente. Cansei desse 'mimimi' todo de internet. Mas deixa, a verdade vai vir à tona, e eu quero ver onde esses fãs [de Viviane] vão enfiar a cara", disse Caroline nas redes sociais.

A defesa de Viviane recorreu a decisão.

A briga entre as duas começou em maio, depois que veio à tona o acordo entre Radamés e Viviane, na disputa que existia à época da separação deles, em 2017. A atriz havia pagado R$ 400 mil (referente a um imóvel no Recreio dos Bandeirantes) ao jogador para evitar que a briga se estendesse na Justiça. No dia em que a notícia saiu, Caroline Furlan, mulher de Radamés, usou as redes sociais para criticar Viviane Araújo ao responder internautas sobre a polêmica.

*Com informações de Uol

