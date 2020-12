Cartolouco conta detalhes de "suruba" com jogador de futebol em MG

O jornalista explicou como ocorreu toda a situação, com a participação de outros jogadores | Foto: Divulgação

Manaus - O ex-fazendeiro e jornalista esportivo Lucas Strabko, o Cartolouco, afirmou em entrevista, a um canal de Youtube, que já fez uma suruba com um jogador de futebol quando ainda trabalhava na TV Globo e detalhou a situação, que ocorreu quando o jornalista foi até Belo Horizonte para uma gravação do programa Esporte Espetacular.

"Eu já fiz suruba com jogador, já. Não vou falar o nome porque o maluco é casado, mas já fiz", iniciou o Cartolouco. "A mulher dele estava?", perguntou Alê, o entrevistador, recebendo resposta negativa do entrevistado.

"Fui gravar uma matéria para o 'Esporte Espetacular', era uma matéria em Minas", disse ele, antes de ser interrompido por Alê. "Ah... então já sei o time!", disse o comentarista, provocando uma risada do jovem.

"A gente era amigo, aí fui gravar no CT e falei: 'Estou indo até aí'. A gente já tinha uma amizade. Ele falou: 'beleza, depois te chamo'. Ele não falou mais nada e fui almoçar. Aí ele foi me buscar no hotel".

Cartolouco prosseguiu. "Ele chegou com uma Porsche branca, eu não sabia nem onde sentar. Eu falei 'caraca'... pô, não estou acostumado", prosseguiu, antes de descrever o que aconteceu.

"Fomos para a casa dele. Estava ele e mais dois amigos. Eles estavam resenhando e bebendo. Aí eles falaram: 'pô, estamos na agonia, estamos na agonia', e chamaram quatro amigas. Chegaram as quatro mulheres. Aí foi uma loucura. O cara transando do meu lado! E o cara é gente boa demais, é um dos caras que eu mais admiro no futebol", contou.

*Com informações do UOL

