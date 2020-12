Tata Werneck posa de topless e recebe elogios de famosos

A atriz publicou a foto nesta quinta-feira (3) | Foto: Reprodução da internet

A humorista e apresentadora Tata Werneck publicou uma foto de topless, em uma de suas redes sociais, com a legenda "TBT de quando eu o mesmo corte de cabelo do Whindersson" a foto recebeu comentários de famosos.



Marina Ruy Barbosa foi uma das famosas que comentou no clique de biquíni na piscina da apresentadora do "Lady Night". A atriz usou vários emojis com cara de surpresa na publicação. Além dela, Deborah Secco também deixou seu recado na foto: "Deusa".

Felipe Neto, entrou na brincadeira de Tatá e disse que realmente a confundiu com Whindersson Nunes.

"Cara, o mais bizarro é que eu literalmente achei que era ele por 1 segundo, aí eu vi que era um corpo feminino, li a legenda e tive um COLAPSO de risada", escreveu

*Com informações do UOL

