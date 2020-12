Gusttavo Lima posta foto 'Solo Tuyo-Só você' e fãs apostam em indireta

Thiago Brava respondeu "Não é possível não" | Foto: Reprodução

O cantor Gusttavo Lima postou uma foto neste sábado (5) sem camisa com uma legenda que despertou a curiosidade doa fãs.

A frase "Solo Tuyo-Só você", pode ser a frase de uma música do cantor espanhol Daniel Celedón, que possui o seguinte trecho "Eu gostaria de saber sua opinião e saber as razões pelas quais você não me quer".

Ou, como os fãs mais animados pela volta do casal Andressa Suíta e Gusttavo Lima, o cantor estaria relacionando a frase para a ex-esposa, afirmando que só existe ela.

