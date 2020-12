Pedro tatua nome de batismo da Anitta na perna e fãs vão à loucura

A postagem rendeu vários comentários | Foto: Reprodução

O cantor Pedro Sampaio postou nas redes socais que estava fazendo uma tatuagem na coxa. O que muitos não esperavam era que fosse o nome de uma mulher. Os fãs logo marcaram a cantora Anitta, que tem o nome de batismo Larissa de Macedo Machado.

A cantora reagiu com um emoji de coração na publicação e muitos associam ao novo casal no mundo dos famosos. Algumas fãs ciumentas brincaram com comentários do tipo:

"Meu amor, meu nome é Ana, você tatuou errado" e "Poxa amor, eu disse que era para tatuar Fernanda".

Outro comentário mais curtido foi "Meu casal".

