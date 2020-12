Jake diz que Henri Castelli não a fez tão feliz quanto Mariano

A ex-miss Brasil namorou o ator cobiçado no começo do ano | Foto: Reprodução

A última eliminada de "A Fazenda", Jakelyne Oliveira, participou da típica entrevista no programa "Hora do Faro" e revelou que foi mais feliz com o cantor Mariano do que com seu antigo namorado, o ator Henri Castteli.

A ex-miss Brasil namorou o ator cobiçado no começo do ano e viveu um romance com Mariano enquanto esteve confinada no reality show.

Durante a entrevista, Jake disse que é difícil comparar as duas relações, pois elas aconteceram em contextos bem diferentes, mas mesmo assim afirmou "O Henri me fez feliz, mas não tão feliz quanto o Mariano me fez em dois meses".



Apesar do rápido relacionamento, a modelo reforçou que não houve desavenças com Henri e quanto a Mariano, Jake disse que vai esperar o sertanejo sair do programa para reatarem o romance.

*Com informações de Ig

