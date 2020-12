Noiva, Andressa Urach já decidiu o nome do próximo filho

| Foto: Divulgação

Andressa Urach, que é mãe de Arthur, de 15 anos, já tinha fechado a fábrica no quesito filhos. Mas o relacionamento com Thiago Lopes, com quem pretende se casar em breve, a fez mudar de ideia. “Ele me faz sentir segura para ter uma nova experiência como mãe”, contou ela em conversa com o site Metrópoles.

O casal já até escolheu os nomes para o futuro bebê. “Se for menina vai ser Milena, e se for menino vai ser Leon”, disse Andressa.

“Como o Thiago ainda não tem filhos, a gente conversou bastante e decidiu que a gente pode ter filhos, sim. É algo que a gente vê para o futuro, não nesse momento”.

