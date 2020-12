Mara Maravilha fala de suposto triângulo com Angélica e famoso

Mara negou affair com ex de Angélica | Foto: Reprodução

Mara Maravilha participou do quadro “Carona”,do Ex-diretor do extinto ‘Fofocalizando’, Caco Rodrigues, que também já dirigiu programas de Silvio Santos e foi apresentador do 'Fantasia'. Sem papas na língua, a apresentadora falou abertamente sobre a relação com Silvio Santos, Angélica e Xuxa. Ela inclusive comentou sobre ter sido apontada como “fura olho” da cantora Angélica e de participar de um triangulo amoroso que envolvia Maurício Mattar.

Na brincadeira ‘Dar carona ou manda descer do carro’, Mara revelou que daria, sim, carona à Angélica , embora não saiba os sentimentos da apresentadora em relação a ela. “A Angélica me parece uma incógnita, porque a gente nunca parou pra conversar. Teve essa coisa da macumba por causa do Maurício Mattar (sobre Mara supostamente ter feito macumba para tirar o Maurício Mattar da Angélica, na época em que os dois namoravam). […] Foi o seguinte: Maurício Mattar foi um affair do coração de Angélica. E falaram que eu estava furando o olho dela com o Maurício. Mas não teve nada. Só que eu acho que rolou um ciúme, porque rolou uma fofoca. Mas eu dou carona pra Angélica. Quem sabe a gente não conversa? Se depender de mim…”, diz a queridinha de Silvio Santos.

Sobre ter ou não um affair com o cantor, Mara Maravilha garantiu que não e nem mesmo na fotonovela da revista ‘Sétimo Céu’, na década de 90, em que os dois fizeram um par romântico, rolou um beijo no cantor.

“Não peguei. Ali foi fotonovela. Foi paralisada, só para a foto. Eu e o Maurício combinamos de não ter beijo”, disse.

Sobre dar carona para Xuxa, Mara disse que não daria por conta do marido dela, Junno.

“Hoje não. Amanhã, pode ser, porque ela tem uma mala muito grande, o Junno. Ele é uma mala. Eu estava muito mal, meu filho e meu marido com Covid e o povo veio falar que o Junno fez gracinha. Mas se ela vier sozinha, sem a mala do Junno, sim (rola a carona)”, disse Mara, ao relembrar o registro do encontro de Xuxa, Angélica e Eliana, do qual a apresentadora do SBT ficou de fora.

Junno comentou que o vídeo (do encontro) estava ‘Maraaaa’ e os internautas entenderam que o comentário do cantor, que também estava presente no encontro, seria uma indireta para ela.