Mulher de Alok fala sobre parto: 'Precisava salvar minha filha'

Eu seu relato, Romana se emocionou diversas vezes e contou desde as dores que sentiu por causa da Covid-19 | Foto: Divulgação

Brasil - Romana Novais, esposa do DJ Alok usou as redes sociais para dar seu relato sobre o parto prematuro da filha Raika. A segunda filha do casal nasceu na última quarta-feira (2), de 32 semanas, após Romana apresentar complicações por conta da Covid-19. Ela e Alok foram diagnosticados com a doença dias antes.



Eu seu relato, Romana se emocionou diversas vezes e contou desde as dores que sentiu por causa da Covid-19, até o nascimento de Raika.

"Parecia que todos os ossos do meu corpo estavam sendo quebrados de tanta dor que eu sentia, logo depois começaram as contrações e eu decidir fazer uma ultrassom. Assim que eu levantei, após o exame, eu comecei a sangra muito. Sou médica, mas nunca vi tanto sangue", disse.

"Tudo o que eu pensava era que eu precisava salvar minha filha de qualquer forma, porque eu também não sabia o que estava acontecendo", acrescentou Romana.

médica contou que apresentou um quadro de CIVD | Foto: Divulgação

Raika nasceu de parto normal e segue internada em UTI. "Eu não pude pegar ela no colo, amamentar. Tudo isso por conta da Covid", afirmou Romana emocionada. A médica contou que apresentou um quadro de CIVD (Coagulação Intravascular Disseminada) e que corria risco de vida.



"Graças a Deus estou viva. Fiquei na UTI em seguida, a Raika também. Minha pequena me salvou, a gente se salvou."

Ela relatou que só tem visto a filha por aplicativo de vídeo. "Eu não posso visita-lá, mas a todo momento vejo ela por Facetime. Isso, pra mim, é o mais difícil de tudo."

Romana contou que Ravi, de 10 meses, seu primeiro filho com Alok, está com os avós durante esse período.

Ao final da gravação, ela agradeceu Alok e recebeu o carinho do DJ. Romana ainda publicou uma imagem em que o marido aparece bastante emocionado durante o parto.

*Com informações do G1

Leia mais:

DJ Alok ilumina o céu de Manaus com lasers na próxima segunda (16)

É Menina! Alok e Romana Novais fazem chá revelação com direito a fogos