Polícia prende suspeito de invadir mansão de Gisele Bündchen em Boston

Manaus - Um homem, identificado como Zanini Cineus, de 34 anos, foi preso por suspeita de invadir a mansão de Gisele Bündchen e Tom Brady em Brookline, Boston, na madrugada desta segunda-feira (7). O homem teria entrado no imóvel às 5h55 no horário local, segundo o site TMZ.

Em comunicado à imprensa, os policiais afirmaram que vários alarmes foram disparados e o suspeito encontrado "deitado em um sofá" no porão. A mansão está desocupada desde abril de 2020, quando o casal se mudou para a Flórida com os filhos Benjamin e Vivian, de 10 e 8 anos.

A família se mudou para a Flórida, onde o jogador de futebol americano atua como quarterback pelo Tampa Bay Buccaneers.

Os dois compraram o terreno em 2013 e construíram a mansão do zero. Com 14,3 mil metros quadrados, a propriedade possui spa, piscina, biblioteca, adega de vinhos, cinco quartos, sete banheiros e um estúdio de ioga. Ela está à venda desde agosto do ano passado.

O preço original era de R$ 165 milhões, mas com a demora da venda, o imóvel sofreu um desconto e pode ser adquirido por "apenas" R$ 139 milhões.

