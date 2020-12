Mayra Cardi elogia Arthur Aguiar no sexo: 'Era PhD no negócio'

Cardi se separou de Aguiar em junho deste ano, em uma separação midiática e conflituosa | Foto: Divulgação

Manaus - A influenciadora Mayra Cardi utilizou seu Instagram para conversar sobre sexo com seus seguidores, na tarde de ontem (6) e afirmou que está há algum tempo sem fazer sexo e que acha difícil encontrar alguém que supere o desempenho do seu ex-marido, Arthur Aguiar, na cama.

"Eu acho que eu vou ter um problema quando eu for começar um novo relacionamento, porque dizem que aquilo que a gente faz muito, a gente fica bom. Aí eu penso: meu antigo relacionamento, é uma pessoa que fazia muito sexo. Logo, eu acho que vou ter dificuldade de achar alguém assim, porque o rapaz era PhD no negócio" disse.

"Será que qualquer pessoa que eu venha conhecer eu vou ter problemas no sentido de que não vai ser tão bom, por que não vai ser tão profissional?" se indagou a empresária. "Ninguém vai conseguir alcançar, porque o ritmo ali não tem como alcançar não", concluiu.

Mayra disse ainda que não é uma pessoa que faz sexo no primeiro encontro: "Eu não sou do tipo de mulher que gosto de sair e dar na primeira noite. Não que eu estou 'fazendo a puritana'. Eu sou autossuficiente, eu me banco, eu tenho tudo que eu quero. Eu não preciso fazer cena pra ninguém, mas eu não curto, eu não tenho tesão de sair e dar pra um cara que eu nunca vi na minha vida", afirmou.

Arthur e Mayra se separaram em junho, quando a influencer revelou que vivia uma relação abusiva com o ex. Eles haviam se casado em 2017 e são pais de Sophia, de 2 anos.

