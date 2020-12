Luísa Sonza e Vitão enfrentam crise na relação por ciúmes, diz coluna

O casal supostamente estaria viajado para tentar superar a crise na relação | Foto: Divulgação

Brasil - Em apenas dois meses de namoro, Luísa Sonza e Vitão já enfrentam crises e momentos conturbados no curto relacionamento. O motivo por trás do suposto desentendimento do casal seria a desconfiança e ciúmes de Vitão, segundo o jornalista Erlan Bastos.

O cantor teria dificuldades para confiar em Luísa Sonza, e frequentemente tenta a afastar de outros amigos e parceiros de trabalho. Fontes próximas do casal definiram a atitude de Vitão contra a namorada como muito ''possessivo'', conforme revelou Bastos em uma coluna no site iG.

Outra fonte do jornalista também contou que o cantor mudou completamente de postura depois que ambos assumiram a relação publicamente.

Antes, o cantor a teria apoiado em novas parcerias no trabalho e com novos projetos musicais, mas após revelar o namoro, Luísa Sonza e Vitão teriam brigas constantes, que acabaram desgastando a relação.

O casal supostamente estaria viajado para tentar superar a crise na relação, que começou em meio aos ataques da mídia, visto que Luísa tinha acabado de se divorciar de Whindersson Nunes. Nenhum dos dois se posicionou sobre o assunto.

Leia mais:

