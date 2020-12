Andressa Urach dá 'dica' para esposas e vídeo repercute na web

| Foto: Divulgação

Brasil - Andressa Urach compartilhou uma sequência de vídeos nos Stories do Instagram para dar uma "dica" para mulheres comprometidas. Arrumada, a modelo apareceu nas imagens pronta para a chegada do noivo, Thiago Lopes, com quem vai se casar em breve.

"Você que é esposa, fica minha dica para você: se arruma, fica bem linda e cheirosa esperando seu noivo, seu marido. Cuida bem do seu marido", começou.

Andressa seguiu. "De repente, você fica aí em casa toda jogada, descabelada, aquele roupão velho. Então, cuida do seu marido. Essa é minha dica para vocês. Estou aqui esperando meu noivo com jantinha pronta, chimarrão pronto, bem cheirosa e linda só pra ele", completou.

O vídeo acabou repercutindo e foi repostado por algumas contas de Instagram, como a de Rainha Matos, onde seguidores não gostaram muito do conselho.

"Eu vou ficar linda, cheirosa pra mim! Fim", disse uma. "Eu vou ficar bem linda pra mim esperando minha pizza, amor. Não para macho", emendou outra.

"Sábias palavras, só perdem para o silêncio", opinou mais uma. "Quando a gente acha que tomou jeito...", completou uma jovem.

Leia mais:

Andressa Urach grava vídeo mostrando tatuagem na região íntima

Andressa Urach rompe com igreja: "levaram tudo que eu tinha"