Rafa Kalimann posa só de roupão em declaração para namorado. Confira!

Brasil - A digital influencer, Rafa Kalimann decidiu homenagear o namorado, Daniel Caon em postagem no Instagram nesta quarta-feira (9).



A ex-BBB postou um clique onde aparece só de roupão nos bastidores de um ensaio fotográfico, enquanto tem o cabelo arrumado por uma hairstylist.

Rafa usou as redes sociais para agradecer o apoio do parceiro | Foto: Divulgação

Na imagem, a famosa, que aparece com o semblante alegre, recebe um sorriso do cantor, que está perto do rosto dela. "Obrigada por tanto apoio sempre", escreveu Rafa na legenda.



A empresária também recebeu um gesto carinhoso do namorado pela caixa de comentários. "O tanto que eu sou apaixonado nesse sorriso", escreveu Daniel.

Apaixonada, Rafa compartilhou recentemente um jantar intimista que realizou com o Daniel. Segundo as cenas da ex-BBB, o cantor foi o responsável por mexer as panelas. "Nosso jantar", compartilhou ela na legenda ao postar vários cliques da noite gastronômica promovida pelo capixaba.

*Com informações do UOL.

