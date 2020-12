Após reconciliação, Marília exibe presente diferenciado de Murilo Huff

Cantora foi carinhosa e agradeceu o presente | Foto: Divulgação

Manaus - A cantora Marília Mendonça usou seu perfil do Instagram para compartilhar um presente que ganhou do cantor Murilo Huff, com quem a cantora reatou relacionamento há pouco tempo. Marília exibiu em seu stories do Instagram uma tábua de cortar alimentos personalizada com o nome do cantor e seu mais novo projeto, 'Ao Vivão'.

"Fazendo um papa na minha taboa nova. Eu ganhei, chiquérrima, veio com cartinha, gin e tudo", disse a sertaneja. Carinhosa, Marília agradeceu o mimo: "Obrigada viu, amor". Eles são pais de Leo, de 4 meses.

A cantora ainda não havia feito declarações públicas do retorno com o ex. Os dois voltaram há cerca de 15 dias, de forma discreta, com informações confirmadas pela assessoria de Marília Mendonça.

