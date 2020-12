Túlio Gadelha fala de 'grude' com Fátima Bernardes e revela pneumonia

Túlio tem acompanhado, de perto, todo o tratamento da namorada | Foto: Divulgação

Brasil - O deputado federal Túlio Gadelha voltou a mostrar seu apoio à namorada, a jornalista Fátima Bernardes, que está em tratamento contra um câncer no útero, em um post na tarde de quarta-feira (9).

Túlio Gadelha, que já havia compartilhado um clique ao lado da jornalista após sua cirurgia no final de semana, falou do "grude" do casal, revelando ainda que graças a ele descobriu que está com uma pneumonia.

"Sou daqueles namorados grudentos que nem deixa a namorada ficar doente sozinha", brincou. "Pois é...Antes de sairmos do hospital, fiz alguns exames para ver uma tosse e descobri, pasmem, uma pneumonia", contou o deputado federal em seu Instagram. Apesar do problema de saúde, ele destacou que a prioridade no momento é a cura de Fátima, avisando aos seguidores que a jornalista está bem.

"O que importa é que ela está bem. Está em casa, andando, sorrindo, cuidando da saúde, cuidando de mim e eu, cuidando dela", concluiu o deputado.

