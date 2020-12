Vídeo: Letícia Spiller pede desculpas por elogio a Marcius Melhem

Elogio foi dado durante uma entrevista ao programa de rádio | Foto: Reprodução

Após tecer elogios a Marcius Melhem, ex-diretor da Globo que está sendo acusado de assédio contra Dani Calabresa, a atriz Letícia Spiller usou seu perfil no Instagram para se desculpar na noite desta quarta-feira (9).

Spiller foi bastante criticada após chamar Melhem de "pessoa querida, de bom coração". O elogio foi dado durante uma entrevista ao programa de rádio "Reclame", na PlayFm, na noite da última terça (8); veja abaixo.

A atriz ainda afirmou achar estranho as pessoas (Dani Calabresa e demais vítimas) demorarem para fazer a denunciar e que se caso acontecesse com ela, teria denunciado na mesma hora.

"Eu tive a sorte de nunca ter sofrido esse tipo de coisa. Porque se eu tivesse sofrido, eu ia colocar a boca no mundo na hora, não iria esperar quatro anos. Por um lado, acho muito bacana que as mulheres tem mais voz, mas por outro acho que demorou muito pra fazer essa denúncia. [...] Não concordo com essa demora em fazer essa denúncia tanto tempo depois. Quem tá vendo fica questionando por que demorou tanto a fazer essa denúncia", disse a atriz.

Com a repercussão negativa, Spiller usou seu perfil no Instagram e gravou um vídeo pedindo desculpas sobre suas declarações. Mais tarde, ela também postou uma foto de Dani Calabresa prestando apoio pela situação.

