La Casa de Papel é cancelada pela Netflix; saiba real motivo

Última temporada vai ao ar no final de 2021 ou começo de 2022 | Foto: Reprodução

Que La Casa de Papel é um sucesso, todo mundo sabe. Mas então porque uma das séries mais assistidas da plataforma de streaming Netflix foi cancelada? Calma, a gente te explica!

A 5ª e última temporada da série deve ir ao ar no fim de 2021 ou no começo de 2022. Com personagens novos, a trama irá se encerrar de forma natural, segundo os produtores. Além disso, os atores como Úrsula Corberó, e Álvaro Morte, a Tóquio e o Professor, estão sendo cotados para participar de outros trabalhos.

O criador da série, Álex Pina, garantiu que o final de La Casa de Papel foi algo pensado para encerrar de vez a trama – não dando mais margens para a continuação.

“Passamos quase um ano conversando sobre como iríamos separar esse grupo. Como colocar o Professor nas cordas. E também, como chegar em situações irreversíveis. O resultado foi o que tivemos com a quinta temporada”, garantiu.

Finalizando como em um jogo de xadrez, os diretores de La Casa de Papel prometem um final épico e emocionante.

*Com informações de Observatório do Cinema

