Web detona 'A Fazenda' após mais um erro na prova do fazendeiro

Na Web, internautas não pouparam críticas à emissora e ao programa | Foto: Reprodução/Playplus

A prova do fazendeiro desta quarta-feira (9) foi marcada por mais uma falha da produção do reality show 'A Fazenda'. Segundo as orientações de Mion, a funkeira Jojo Todynho teria sido a ganhadora da prova, porém, após uma reclamação de Lipe Ribeiro, a direção do programa teve que fazer uma revisão do resultado.

Após a análise, somente Stéfani Bays e Jojo Todynho retornaram a disputa. No entanto, Jojo desistiu da prova após ser informada que teria que correr de novo e entregou a vitória a Bays.

A confusão começou quando Stéfani e Lipe entenderem que todos os participantes deveriam eliminar as cores do outro e o que sobrasse seria o ganhador. Já Jojo Todynho, diz ter entendido que somente a cor que terminasse intacta iria ser o vencedor.



Lipe Ribeiro havia sido o primeiro peão a ter todas as cores quebradas do painel, mas Mion não foi avisado pela produção que o empresário seguiu na prova e tirou Bays da disputa. Assim, Jojo foi declarada vencedora por ter sido a sobrevivente da prova.

Com o protesto de Lipe sobre o resultado final, a produção decidiu fazer uma checagem ao longo da madrugada. Na Web, internautas não pouparam críticas à emissora e ao programa. Vale ressaltar que essa não é a primeira vez que ocorre falhas nas provas do reality.

*Com informações de Uol