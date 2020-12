Garoto de programa acusa ex-RBD de transmitir HIV de propósito

A suposta vítima disse que o ator ofereceu mais dinheiro para fazer sexo sem camisinha | Foto: Reprodução

O ex-integrante do RBD Christian Chávez, de 36 anos, está sendo acusado por um ex-garoto de programa mexicano conhecido como Josh, de 35 anos, de transmitir HIV a ele de forma proposital.

Segundo o acusador, eles se encontraram em 2016 por meio de um aplicativo de relacionamentos LGBTQ+ e foi contratado pelo artista para terem relações sexuais.

Quatro anos depois, Josh decidiu tornar a história pública e, em entrevista à revista mexicana TV Notas, contou detalhes do caso e deixou claro que quer ver o ex-RBD na prisão.

“A primeira vez que não entramos na casa dele subimos para um terraço. Ele me disse que tinha ‘docinho’ [droga] para se divertir mais, me ofereceu um pouco e aceitei para quebrar o gelo”, contou. Depois da relação sexual, o cantor disse que não tinha dinheiro para pagar o garoto de programa e perguntou se podia fazer o pagamento 'com outras substâncias', aceitei. Vendi o que ele me deu e ganhei três vezes mais.”

Sobre o uso de preservativo durante as relações, ele relatou o seguinte: “No começo a gente usava, mas depois ele me convenceu a tirar a camisinha. Perguntei se ele estava ‘limpo’, se não tinha HIV ou nenhuma DST, mas ele ficou ofendido e respondeu que não havia nada com que se preocupar”. Christian teria, inclusive, oferecido um dinheiro extra para que não usassem a camisinha.

Em outubro do ano passado fez uma série de exames porque percebeu que algo estranho estava acontecendo com ele. Foi nesse período que recebeu o diagnostico.

“Senti que o mundo sobre mim. Aí, pensei em quem poderia ter me infectado, porque só fiz sexo sem proteção com três pessoas. Christian foi descartado imediatamente e, erradamente, culpei outra pessoa, eu o confrontei e acabamos no Ministério Público, e o pior é que ele nem tinha HIV.”

Meses depois, o mexicano resolveu procurar Maico Kemper, ex-namorado de Christian, no Facebook: “Ele me perguntou se a gente tinha feito sexo e se nós tínhamos nos cuidado, porque ele sabia que Christian era portador do HIV. Naquele momento, eu confirmei que ele me infectou”.

*Com informações da Jovem Pan

