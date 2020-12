Ex-RBD Christian Chávez é acusado por garoto de programa de passar HIV

O cantor e ator mexicano Christian Chávez, que integrou a banda RBD , está envolvido em uma polêmica. Um garoto de programa deu uma entrevista ao canal mexicano TV Notas e acusou Chávez de ter lhe transmitido HIV.

O garoto de programa se identificou apenas como Josh e revelou que os dois se conheceram em 2012 em uma aplicativo de relacionamento gay.

Segundo o acusador, eles se encontraram em 2016 por meio de um aplicativo de relacionamentos LGBTQ+ e foi contratado pelo artista para terem relações sexuais. Quatro anos depois, Josh decidiu tornar a história pública e, em entrevista à revista mexicana TV Notas, contou detalhes do caso e deixou claro que quer ver o ex-RBD na prisão. O mexicano começou dizendo que decidiu trabalhar como garoto de programa porque sua ex-mulher estava grávida e eles precisavam de dinheiro.

Após a conversar pelo aplicativo com Christian, Josh foi ao encontro do ex-RBD sem saber quem ele era. “A primeira vez que não entramos na casa dele subimos para um terraço. Ele me disse que tinha ‘docinho’ [droga] para se divertir mais, me ofereceu um pouco e aceitei para quebrar o gelo”, contou.

Depois da relação sexual, o cantor disse que não tinha dinheiro para pagar o garoto de programa e perguntou se podia fazer o pagamento “com outras substâncias”. “Aceitei. Vendi o que ele me deu e ganhei três vezes mais.” O mexicano afirmou ainda que só notou quem era seu cliente no terceiro encontro: “Entrei na casa dele e vi suas fotos, discos e prêmios que ele ganhou com o RBD”. Sobre o uso de preservativo durante as relações, ele relatou o seguinte: “No começo a gente usava, mas depois ele me convenceu a tirar a camisinha. Perguntei se ele estava ‘limpo’, se não tinha HIV ou nenhuma DST, mas ele ficou ofendido e respondeu que não havia nada com que se preocupar”. Christian teria, inclusive, oferecido um dinheiro extra para que não usassem a camisinha.

O ex-namorado de Christian confirmou ao TV Notas que conversou com o ex-garoto de programa pelo Facebook e contou que descobriu que o ex-RBD era portador do vírus do HIV em 2018. “Durante uma viagem que fizemos a Paris, ambos confessamos que convivíamos com a doença. Sei como isso é difícil e por isso sempre o apoiei emocionalmente e cuidei dele durante todo o tempo em que estivemos juntos. Comíamos bem, fazíamos exercícios e tomamos os medicamentos na hora certa.”

Christian postou no instagram: "Tudo depende do vidro que você olha".

*Com informações do JP