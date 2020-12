Noiva de pagodeiro descobre amantes e um filho do cantor pelo Facebook

Blenda afirma que a relação entre os dois acabou, porém, o ex-noivo ainda tenta uma reconciliação | Foto: Reprodução/Instagram

A modelo e atriz Blenda Ohanna teve uma revelação surpreendente após fãs lhe compartilharem uma publicação do Facebook. O que era para ser algo simples, era nada mais nada menos que a exposição dos das traições do marido, o pagodeiro Rodrigo Príncipe, que no qual estava noiva e juntos há 8 anos.

A publicação era de uma mulher que afirmava que o seu sobrinho de dois anos era filho do pagodeiro. Após a repercussão na web, a modelo decidiu falar sobre o caso nas redes sociais e diversas traições vieram à tona.

De acordo com o colunista Leo Dias, Blenda descobriu as traições há quinze dias e deixou o apartamento onde ela morava com Príncipe.

"O pior disso tudo é que a família dele sabia deste filho, de dois anos, e mentia para mim", desabafa a modelo.

Blenda afirma que a relação entre os dois acabou, porém, o ex-noivo ainda tenta uma reconciliação. "Ele me inferniza com mensagens e ligações. O Rodrigo me liga dizendo que isso vai acabar com a carreira dele e que ele ainda me ama", revela.

"Meu Instagram até parou. Toda hora chega mensagem de uma amante para mim. Estou solteira e muito bem assim. Não quero mais mentiras na minha vida. Eu já dei o basta e quero desvincular a minha imagem da dele", finaliza Blenda.

