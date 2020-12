Simaria sobre fazer sexo a três com o marido: “Não dá, tenho ciúmes"

Simaria e Vicente são casados há dez anos | Foto: Reprodução Internet

Em entrevista à Mônica Salgado no talk show ‘ Desarmônicas’, a cantora Simaria, da dupla com Simone, fez revelações polêmicas sobre sua vida sexual com o atual marido, o espanhol Vicente Escrig.

Questionada pela jornalista se faria sexo a três com o Escrig, a sertaneja respondeu:

“No nosso relacionamento não dá, eu sou ciumenta, não consigo imaginar meu marido tocando em outra pessoa. Minha cabeça para esse tipo, de três, é meio fechadinha”.

Simaria e Vicente são casados há dez anos. Da relação, eles tiveram dois filhos: Giovanna e Pawel.

*Com informações do IstoÉ

