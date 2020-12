Gretchen rebate críticas à manutenção de harmonização facial

A cantora afirmou que não se preocupa com "opiniões idiotas" de quem a está criticando | Foto: Divulgação

Brasil - A cantora Gretchen utilizou suas redes sociais para fazer um desabafo. Em seu perfil no Twitter, a cantora rebateu as críticas feitas ao resultado da manutenção de harmonização facial que realizou com o marido, Esdras de Souza.

"Tiveram comentários ridículos sobre minha manutenção da harmonização. Sabe o que acontece? Estou bloqueando geral. Toda manutenção tem seu tempo de recuperação. E quem não entende isso, tem que ser bloqueado", afirmou ela.

"Daqui a uma semana quero ver esse 'povinho recalcado' voltando aqui com outra conta para dizer: 'Nossa que linda, você está um arraso. Sem defeitos'. O inchaço só demora uma semana", reforçou na sequência.

A cantora também destacou que vai aguardar para "sapatear" nas postagens que serão realizadas quando o tempo de recuperação terminar. "Sem preocupações com opiniões idiotas", concluiu.

*Com informações do UOL

