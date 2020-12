Padre Fábio de Melo aparece com novo visual e chama atenção de fãs

Seguidores chegaram a comparar o padre com o cantor Sidney Magal | Foto: Divulgação

Brasil - Durante a realização de uma live no Instagram, padre Fábio de Melo atraiu a curiosidade dos fãs. Aparecendo com um "estilo despojado", usando um colar e uma camisa amarela, ele recebeu perguntas dos seguidores sobre mudanças no visual durante a conversa com a arquiteta Jóia Bergamo.



"Harmonizou?", questionou uma das internautas sobre uma possível harmonização facial. "Nossa padre, como o senhor está diferente", avaliou outra. "Tem algo em ti que não estou sabendo explicar", afirmou um terceiro.

Outros seguidores brincaram com a situação. "Sidney Magal, é você meu filho?", perguntou uma das admiradoras. "Padre, quase não reconheci. Está mexendo demais no rosto", brincou outra na sequência. Em outubro, padre Fábio de Melo destacou que defende a união civil gay. "Não é uma questão religiosa, é uma questão civil", afirmou em live com o empresário Marcus Montenegro.

*Com informações do UOL

